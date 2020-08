Alle nertsenfokkerijen moeten sluiten

In maart volgend jaar moeten alle nertsenfokkerijen in Nederland stoppen. De afgelopen tijd moesten al 40 bedrijven sluiten omdat het corona-virus was ontdekt bij de nertsen.

Nertsen zijn een van de weinige diersoorten waarbij het corona-virus kan overgaan van dier op mens. In sommige nertsenfokkerijen is dat ook gebeurd. Dat is gevaarlijk en daarom heeft de regering besloten dat nertsenfokkerijen dicht moeten.