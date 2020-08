Opnieuw filmpje van extreem hard rijdende motorrijders

De motorrijders die afgelopen dinsdag heel hard over de snelweg scheurden, hebben opnieuw een filmpje gedeeld. Dit keer rijden ze in het donker met meer dan 270 kilometer per uur op een snelweg naar Rotterdam.

Op het filmpje is te zien hoe de motorrijders tussen auto's zigzaggen. De politie vindt het gedrag heel gevaarlijk en onderzoekt wie de motorrijders zijn. Na het eerste filmpje hebben ze tientallen tips binnengekregen.

Racen

De eerste keer reden de motorrijders van Breda naar Rotterdam in 11 minuten. In de auto doe je er een half uur tot drie kwartier over. Hier kun je het eerste filmpje bekijken: