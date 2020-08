Nederland wordt een paar centimeter groter

Ja, je leest het goed: Nederland wordt deze week iets groter. De grens tussen Nederland en België bleek niet helemaal te kloppen en dus wordt de lijn iets opgeschoven. Echt veel ruimer wordt ons kleine land niet: de grens gaat 1,80 centimeter naar het zuiden.

Fout

Ieder jaar controleren Nederlandse en Belgische onderzoekers de grens. In Noord-Brabant ontdekten ze een fout. De lijn die daar jaren geleden in het wegdek is getekend, ligt niet op de plaats waar de grens is. Daarom schuiven ze de grenslijn nu op.

Stratenmakers zijn vandaag begonnen. Ze verwachten dat dinsdag de grens weer helemaal goed ligt.