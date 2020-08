Mondkapjes zijn niet meer verplicht in Amsterdam en Rotterdam

De plicht ging op 5 augustus in en gold voor iedereen van 13 jaar of ouder. De gemeentes hoopten dat het corona-virus zich zo minder snel zou verspreiden. Ook hadden winkeliers gevraagd om de plicht, omdat het erg druk was in de winkelstraten en in de winkels.

Later waren de winkeliers toch minder blij met de regel. Volgens hen kwamen er daardoor minder klanten.

Helpt het?

Of de mondkapjes ook hebben geholpen tegen de verspreiding van corona, wordt nog onderzocht. In september komt de uitslag van dat onderzoek. Amsterdam heeft gezegd dat ze dan misschien weer een mondkapjesplicht invoeren, als blijkt dat het in augustus heeft geholpen.