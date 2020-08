Zebra aangevallen door neushoorn in Wildlands Emmen

Bezoekers en verzorgers van dierenpark Wildlands in Emmen zijn flink geschrokken. Een van de zebra's werd aangevallen door een neushoorn. Na de aanval ging het zo slecht met de zebra, dat de dierenarts hem heeft laten inslapen.

De aanval gebeurde op de savanne in het park. Dat is een groot gebied waar zebra's, gnoes, neushoorns en giraffes rondlopen. Volgens Wildlands hebben neushoorns in het park nog nooit eerder de zebra's aangevallen.