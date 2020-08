Nederlandse danszusjes te zien in wereldwijde reclame

De zusjes Yarah, Norah en Rosa uit het Limburgse dorp Meerssen gaan weer de wereld rond. Nadat ze in 2018 viral gingen met een dansvideo, zijn ze nu te zien in een frisdrankreclame.

De dansmeiden werden in 2018 bekend toen ze een dansje op Insta plaatsten. Iemand van The Ellen Show zag dit filmpje en vroeg de zusjes om met het vliegtuig naar de Verenigde Staten te komen om op te treden.

Talentenshows

In de jaren voor dat optreden waren ze ook al te zien in Nederlandse talentenshows, zoals Everybody Dance Now en Holland's Got Talent. Ook mochten ze dansen op het podium naast Justin Bieber.

Het filmpje van de meiden bij The Ellen Showkun je hier terugkijken. Het filmpje is wel in het Engels.