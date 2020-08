Tunnel verandert in kunstwerk dankzij Aron

Het viel Aron op dat mensen in zijn buurt het niet fijn vonden om 's avonds door de tunnel te fietsen. Daarom ging hij met het kunstwerk-idee naar de gemeente en die was meteen enthousiast.

Omdat de tunnel in natuurgebied de Veluwe staat, is het thema natuur en wilde dieren. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal en in de app meer over het kunstwerk van Aron.