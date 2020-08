75 jaar geleden: eindelijk weer Koninginnedag!

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het koningshuis gevlucht uit Nederland en was het verboden om Koninginnedag te vieren. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd en kon er eindelijk weer gefeest worden.

Koning Wilhelmina was op 31 augustus jarig en daarom viel Koninginnedag ook op die dag. Het feest werd in 1945 groter gevierd dan voor de oorlog. Volgens een journalist in die tijd was het de eerste keer dat je kon merken dat de oorlog echt voorbij was.