Opvang zit stampvol met konijnen en cavia's

Veel knaagdierenopvangen in Nederland zitten op dit moment propvol. Konijnen, cavia's en andere knaagdieren worden massaal gebracht of in de natuur gedumpt.

Corona

Veel mensen die tijden de corona-lockdown thuis waren, namen een huisdier. Nu willen ze er vaak weer vanaf. Volgens eigenaresse Lonneke van de Konijnenherberg in Moergestel blijken vooral konijnen toch meer werk dan gedacht. Ook zijn mensen teleurgesteld dat konijnen helemaal niet van knuffelen houden.