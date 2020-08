Dit is de jury van het Junior Songfestival

De jury van het Junior Songfestival is bekend. Zanger Duncan Laurence, zangeres Emma Heesters en rapper Ronnie Flex gaan de optredens van dit jaar beoordelen.

Op 26 september gaan de artiesten, samen met een kinderjury, bepalen wie namens Nederland naar het Europese Junior Songfestival mag. De grote finale daarvan is dit jaar in Polen.

Zingen zonder publiek

De Nederlandse finale van het Songfestival is anders dan normaal. Het is wel in een grote zaal, maar vanwege corona treden de kinderen op zonder publiek. Buddy Vedder en de Romy Monteiro presenteren de finale.

Vorig jaar won Matheu het nationale Junior Songfestival. Hij zit dit jaar in de kinderjury. Vorig jaar maakten we deze video over hem: