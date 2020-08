Neergestorte bommenwerper na 77 jaar uit het water gehaald

Op het Markermeer in Flevoland start vandaag een bijzondere operatie. Een groep onderzoekers gaat proberen een Brits vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog boven water te halen.

Het gaat om een bommenwerper: de Short Stirling BK716. In de Tweede Wereldoorlog werd het door de Britten gebruikt om Duitse steden te bombarderen. Toen het vliegtuig na een bombardement in het voorjaar van 1943 terug naar Engeland vloog, werd het beschoten door de Duitsers en stortte het neer.

Waarschijnlijk waren dat Britse en Canadese soldaten. De broer van de inmiddels 93-jarige Edith McLeod zat waarschijnlijk ook aan boord. Zij is heel blij met het onderzoek. Ze hoopt dat het lichaam van haar broer wordt gevonden, zodat ze het kunnen begraven.

Het wrak van de bommenwerper werd 12 jaar geleden toevallig ontdekt. Duikers haalden al verschillende onderdelen naar boven. Onderzoekers gaan nu het hele vliegtuig uit het water halen. Zo willen ze er ook achter komen wie er precies in het vliegtuig zaten.

Het is de bedoeling dat alle wrakstukken over vijf weken uit het water zijn gehaald.

Wil je meer weten over het nieuws uit de Tweede Wereldoorlog en over de bevrijding van Nederland? Op deze speciale site van het Jeugdjournaal lees je er alles over.