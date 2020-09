Wat is er aan de hand met wasberen in Nederland?

Er zijn de laatste tijd best vaak wasberen in het nieuws. Vijf wasberen ontsnapten bijvoorbeeld uit dierentuin Wildlands in Emmen en bij een recyclingbedrijf in Winterswijk duiken opeens allemaal wasberen op. Waar komen de wasberen vandaan? Wat gebeurt er met wasberen die in Nederland worden gevonden? Je hoort het in de drie vragen.