missnederland Media Park Hilversum

Miss Nederland 2020 is de 22-jarige @denisespeelman Denise Speelman uit Amsterdam. 👑 Deze 22-jarige finalist is geboren en getogen in Groningen. Ze won Miss Noord Nederland in 2014 en is daarna verhuisd naar Amsterdam waar ze nu ook haar styling bedrijf runt. Denise hoopt met haar titel in elk geval de discussie te openen over eetstoornissen en uiterlijk, aangezien zij uit ervaring kan spreken. Iedereen moet namelijk weten waar je terecht kunt voor hulp. Je bent mooi, ongeacht je kleur, gewicht, of intelligentie. 📸 @hylkegreidanusphotography 👗 @misspearlcouture #opjachtnaardekroon #missnederland #missnederland2019 #missnederland2020 #missnetherlands2020 #missnetherlands #missuniverse #beyoutiful