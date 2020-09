Minister reageert op Uitgezocht-video over seksbots

Minister Arie Slob gaat met buitenlandse collega's praten over wat ze kunnen doen tegen seksbots op bijvoorbeeld Instagram en YouTube. Dat zegt de minister nadat een politicus in de Tweede Kamer hem vragen had gesteld over de nep-accounts op sociale media.

De minister zegt dat hij niet kan voorkomen dat kinderen dit soort berichten lezen. Volgens hem is het daarom belangrijk dat kinderen snappen hoe ze met dit soort berichten om kunnen gaan. Dat kan bijvoorbeeld door lessen over mediawijsheid.

#Uitgezocht

Dat de politici praten over seksuele berichten van nep-accounts komt door een Uitgezocht-video van het Jeugdjournaal. Daarin zoekt Benjamin uit wie er achter de irritante berichten zit. Je kunt de video hieronder bekijken: