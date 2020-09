Geslaagde testvlucht met 'vliegtuig van de toekomst'

De test met het toestel is goed verlopen en de makers van het vliegtuig zijn erg tevreden.

Een kleine versie van een nieuw soort vliegtuig heeft een testvlucht gemaakt. Het gaat om de 'Flying-V', een vliegtuig in de vorm van een V.

Wat is de 'Flying-V'?

De 'Flying-V' is een nieuw passagiers-vliegtuig. Het is de bedoeling dat mensen in de toekomst met dit vliegtuig op vakantie kunnen.

De Flying-V is een stuk lichter dan andere vliegtuigen. Ook zorgt het ontwerp ervoor dat de lucht er op een speciale manier langs stroomt. Daardoor is er veel minder brandstof om met het toestel te vliegen.