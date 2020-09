Tweede Kamer wil dat gebarentaal een officiële taal wordt

Gisteren werd in de Tweede Kamer stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor de nieuwe wet. Kamer-voorzitter Khadija Arib opende de vergadering in gebarentaal:

Politici in de Tweede Kamer willen dat de Nederlandse Gebarentaal officieel erkend wordt als een taal. Dat betekent dat de overheid vaker informatie ook in gebarentaal moet geven, bijvoorbeeld bij belangrijke persconferenties.

De afkorting van de Nederlandse Gebarentaal is NGT. De taal wordt gebruikt door doven en slechthorenden om met elkaar te communiceren.

Voor dove of slechthorende mensen is het vaak lastig om informatie te begrijpen, als het niet in gebarentaal wordt verteld. Zij zijn erg blij dat politici nu meer aandacht hebben voor hun situatie en er iets aan willen doen.

