Gedoe over minister die zich niet aan corona-regels houdt

Nu zijn opnieuw bruiloftsfoto's ontdekt waarop te zien is dat de minister geen afstand houdt van zijn gasten. Hij geeft een knuffel en lijkt iemand een hand te schudden.

Er is veel gedoe over de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. De minister vierde afgelopen weekend zijn bruiloft, maar uit stiekem gemaakte beelden blijkt dat hij zich niet aan de corona-regels hield.

Veel mensen zijn boos over de beelden. Ze vinden het slecht dat de minister zich niet aan de corona-regels houdt. Vooral omdat hij zelf over de regels gaat en over de boetes die mensen krijgen als ze zich er niet aan houden.

'Sorry'

Ferd Grapperhaus heeft zijn excuses aangeboden en geld gedoneerd aan het Rode Kruis. Volgens premier Rutte is het daarmee goed, maar politici in de Tweede Kamer willen er vandaag met minister Grapperhaus over praten.

Wat vind jij: moeten ministers zich altijd aan de corona-regels houden? Reageer op onze stelling: