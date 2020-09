45 ontsnapte paarden sprinten door stadscentrum

Op het filmpje hieronder zie je de paarden in actie:

Door een fout ging het hek van de wei onverwachts open. "Normaal hebben we een waterdicht systeem, maar deze keer ging het mis", vertelt manege-houder Mischa Bleijenberg aan de regionale omroep NH Nieuws .

45 paarden galoppeerden gisteren een rondje door het centrum van Weesp. De dieren waren ontsnapt uit een manege in de buurt.

Volgens de eigenaar van de manege kwamen de paarden na vijf minuten zelf weer terug bij de manege. Hij is blij dat niemand door de paarden gewond is geraakt. Wel was het een klus om de stad weer schoon te maken. De paarden hadden onderweg namelijk een hoop stront achter gelaten.