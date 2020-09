Turncoaches mogen ondanks beschuldigingen weer trainingen geven

Turntrainer Vincent Wevers mag weer les geven in de sporthal. Afgelopen maanden mochten hij en andere toptrainers niet meer werken . Dat kwam doordat er verschillende turnsters vertelden dat ze verkeerd zijn behandeld.

Een paar oud-turnsters vertelden in juli dat ze tijdens het trainen werden uitgescholden en onder zware druk werden gezet. Ook zijn ze geslagen en geschopt. Het gaat onder andere over trainers Gerben Wiersma en Vincent Wevers, de vader van top-turnsters Sanne en Lieke Wevers.

Wat is er gebeurd?

Vanaf morgen gaan de turnsters zich voorbereiden op de Olympische Spelen die in juli in Japan worden gehouden. Als er nieuwe beschuldigingen komen over één van de coaches, gaat er volgens de turnbond opnieuw worden ingegrepen.

Ondertussen worden er onderzoeken gedaan naar wat er precies is gebeurd.