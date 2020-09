Lavezzi Rutjes krijgt eigen tv-programma over Wie is de Mol?

Lavezzi Rutjes, de zoon van voetballer Nathan Rutjes, krijgt een eigen tv-programma. Het heet Mollenstreken en is vanaf zondag om 18:45 uur te zien op NPO Zapp. In het programma gaat hij bespreken wat er die avond ervoor in het tv-programma Wie is de Mol? is gebeurd.

7 jaar

Lavezzi is 7 jaar en zit in groep 4. Hij is vaker op tv te zien, samen met zijn vader liet hij begin dit jaar oefeningen voor thuis zien in het programma Zappsport@Home.

In de video hieronder beantwoordt Nathan vragen van kinderen en vertelt hij ook over Lavezzi: