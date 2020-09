Dove kinderen blij dat gebarentaal waarschijnlijk officiële taal wordt

Milou ging naar de Kentalisschool in Arnhem waar dove en slechthorende kinderen les krijgen.

Jarenlang werd er voor gestreden en nu is een meerderheid van de Tweede Kamer het erover eens: de Nederlandse Gebarentaal moet worden erkend als officiële taal. Dat betekent dat de overheid vaker informatie ook in gebarentaal moet geven, bijvoorbeeld bij belangrijke persconferenties.

Voor dove of slechthorende mensen is het vaak lastig om informatie te begrijpen, als het niet in gebarentaal wordt verteld. Zij zijn erg blij dat politici nu meer aandacht hebben voor hun situatie en er iets aan willen doen.