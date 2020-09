Nederlandse kinderen zijn het meest tevreden over hun leven

De beste plek om op te groeien is in Nederland. Dat zegt Unicef in hun onderzoek. Zij hebben onderzocht hoe kinderen in landen over de hele wereld zich voelen en hoe het met ze gaat.

Tevreden

Vier van de vijf Nederlandse kinderen is tevreden met zijn of haar leven. Dat is meer dan in alle andere landen. Op plek twee en drie staan Denemarken en Noorwegen.

In Turkije zijn kinderen het minst tevreden. Ongeveer de helft van de kinderen is daar tevreden met zijn of haar leven.

Overgewicht

Overgewicht is wel een groot probleem, zegt Unicef. Een kwart van de Nederlandse kinderen is te zwaar. Ook maakt de organisatie zich zorgen over stress door school. Veel kinderen voelen zich daardoor ongelukkiger.