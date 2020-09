Grapperhaus is verdrietig, maar mag wel minister blijven

Ferd Grapperhaus mag minister van Veiligheid en Justitie blijven. Daar is gisteravond tot laat over vergaderd in de Tweede Kamer.

Er was gedoe over de minister, omdat er foto's waren opgedoken van zijn bruiloft. Daarop was te zien dat hij en zijn gasten geen afstand van elkaar hielden. Gisteren maakten we daar deze video over: