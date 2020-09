Eerste munt met de baard van de koning erop

Voor het eerst staat de baard van koning Willem-Alexander op een munt. Tot nu toe stond de koning nog zonder baard op munten. Het is een speciale munt, want het is een herdenkingsmunt.

Herdenkingsmunten worden gemaakt bij speciale gebeurtenissen. Deze munt is gemaakt ter ere van het grootste, nog werkende stoomgemaal ter wereld: het Woudagemaal in Friesland. Daarom staat de Friese vlag ook op de munt. Het gemaal bestaat 100 jaar.

Maar kun je er ook mee betalen?

De munt is 5 euro waard. Je kunt er gewoon mee betalen in de supermarkt, maar de makers denken dat mensen dat niet gaan doen.