Unieke beelden van wolvin op de Veluwe

Een boswachter heeft bijzondere beelden gemaakt van een wilde wolvin in Nederland. Nog nooit werd een wolf zo vaak en van zo dichtbij gefilmd in Nederland. In het filmpje is te zien hoe de dag van een wolf er ongeveer uitziet. Ze jaagt, drinkt water, loopt rond en slaapt. Er is zelfs te zien hoe de wolvin probeert een hert bang te maken. Dat lukt alleen niet heel goed.

Dat hert zegt eigenlijk: 'ik ben groot, ik ben gezond, ik ben niet bang voor jou.' boswachter Frank Theunissen uit

Een paar maanden geleden merkten boswachters op de Veluwe al dat er iets anders was. Herten liepen op andere plekken dan normaal en ook in andere groepjes. Ook schrokken ze sneller. De boswachters wisten niet hoe dit kwam. Toen ze even later pootafdrukken en poep van een wolf vonden, werd hun vraag beantwoord. Er was een wolf in het gebied en de andere dieren waren hier niet aan gewend. Camera's Toen boswachter Frank hierachter kwam, besloot hij camera's op te hangen. Dat bleek een goed idee te zijn geweest. Het leverde deze unieke beelden op.

We hopen dat een mannetje haar weet te vinden. Dan komt er misschien een nestje. boswachter Frank Theunissen