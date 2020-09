'Op scholen wordt te weinig lesgegeven over homoseksualiteit'

Op basisscholen krijgen kinderen steeds vaker les over seks en relaties. Toch worden sommige onderwerpen nog te weinig besproken. Dat zegt een organisatie die zich bezighoudt met seksuele voorlichting.

Op 1 op de 3 scholen wordt niet gepraat over homoseksualiteit. En dat is niet goed, zeggen deskundigen. Volgens hen is het erg belangrijk om op school over homoseksualiteit te praten.

Begrip

Als je homo bent, val je op mensen van hetzelfde geslacht. Jongens op jongens dus en meisjes op meisjes. Soms worden homo's daar mee gepest.

Deskundigen willen daarom dat alle basisscholen een lesmethode gaan gebruiken, waarin ook homoseksualiteit wordt besproken. Ze hopen dat er daardoor meer respect en begrip komt voor homo's.

