Uitspraak rechter: Geert Wilders krijgt geen straf

Geert Wilders is schuldig aan het beledigen van een groep mensen, maar krijgt geen straf. Dat heeft de rechter besloten.

Wat was er gebeurd?

Zes jaar geleden vroeg Geert Wilders aan een groep van zijn aanhangers: 'Willen jullie meer of minder Marokkanen?' Toen het publiek 'minder' riep, zei Wilders: 'Dan gaan we dat regelen.' Die toespraak was ook op tv te zien.

Veel mensen waren daar boos over en gekwetst door zijn woorden. Ze vinden de uitspraak discriminerend. Andere mensen vinden dat Geert Wilders het wel mocht zeggen, omdat het vrijheid van meningsuiting zou zijn.

Duizenden mensen deden aangifte van discriminatie en belediging tegen Geert Wilders. Daarom moest hij voor de rechter komen.