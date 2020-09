School mag niet verbouwen vanwege vleermuizen

Als het regent staan de gangen van twee basisscholen in Bergen op Zoom vol met emmers. De leerlingen balen van lekkages en een verbouwing is hard nodig. Maar door een groep vleermuizen in het gebouw kan dat niet.

Beschermd

Het gebouw zou deze zomer al worden opgeknapt. Maar omdat er sinds april sporen van vleermuizen worden gevonden, moest er eerst een verplicht onderzoek komen.

Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Daarom is het verboden om de dieren te storen.