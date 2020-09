Eerste autorace sinds corona, 8000 mensen kwamen kijken

Voor het eerst sinds corona is er in Nederland weer een grote autorace gehouden. De wedstrijd was op het circuit van Assen en er was zelfs publiek bij. Zo'n 8000 mensen kwamen kijken.

Na een tijdje werd het programma even stilgelegd. Er kwam een grote regenbui over, waardoor een aantal auto's slipten en crashten. Gelukkig raakte niemand gewond.