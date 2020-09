Vliegen over het water: deze kinderen doen aan windfoilen

Met 90 kilometer per uur over het water vliegen. Dat is hoe het kan gaan bij windfoilen. Over 4 jaar is de sport een onderdeel op de Olympische Spelen. Mika en Finn hopen daar ooit aan mee te doen. Zij willen de top halen bij het windfoilen en kregen vandaag les van Europees kampioen Kiran Badloe.