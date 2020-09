Ruim 2,5 miljoen kijkers voor eerste aflevering Wie is de Mol?

Het jubileumseizoen van Wie is de Mol? is begonnen en daar is veel naar gekeken. Meer dan 2,5 miljoen mensen zaten zaterdagavond voor de televisie. Zij zagen dat actrice Tina de Bruin het spel als eerste moest verlaten.

In het spel moeten de kandidaten allerlei opdrachten doen. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt om geld te verdienen, maar er is één speler die stiekem alles wil laten mislukken. Dat is de mol. De andere spelers moeten ontdekken wie dat is.

Het nieuwe seizoen is voor de corona-crisis opgenomen in Toscane, in Italië. Omdat het programma dit jaar 20 jaar bestaat, doen er allemaal oud-deelnemers mee. Zij krijgen dit seizoen nog een keer de kans om de mol te ontmaskeren.

Dit zijn alle kandidaten: - Horace Cohen, acteur en komiek. Hij deed eerder mee in 2011. - Nikkie de Jager, YouTuber. Zij deed mee in 2019. - Ron Boszhard, presentator. Hij moest in 2018 het spel als eerste verlaten. - Tina de Bruin, actrice en cabaretière. Zij deed begin 2020 mee aan het programma. - Patrick Martens, acteur en presentator. Hij was in 2008 ook al kandidaat. - Peggy Vrijens, actrice. Zij deed mee in 2006. - Tygo Gernandt, acteur. Hij deed in 2014 mee aan het programma. - Nadja Hüpscher, actrice. Zij was in 2007 ook al kandidaat. - Jeroen Kijk in de Vegte, presentator. Hij deed in 2017 mee aan het programma. - Ellie Lust, presentatrice. In 2016 viel zij als derde af.