Politievlogger Jan-Willem beantwoordt vragen van kinderen

Hij is misschien wel de bekendste politieman van Nederland: agent Jan-Willem. Hij vlogt over zijn werk bij de politie en die video's zijn hartstikke populair.

Verslaggever Bart ging bij de politievlogger langs met jullie vragen. Zo vertelt Jan-Willem waarom hij is begonnen met zijn video's en of verdachten weleens moeilijk doen als ze in beeld komen.

Aangehouden

Ook vertelt hij dat hij als kind zelf weleens is aangehouden door de politie. Hij moest naar Halt omdat hij vuurwerk afstook terwijl dat niet mocht. Je ziet het allemaal in de video hierboven.