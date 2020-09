Historisch schip wordt verplaatst en opgeknapt

In Amsterdam voer vannacht een bijzonder schip over het water. Het is een nagebouwd VOC-schip, zoals Nederlandse scheepvaarders ze honderden jaren geleden gebruikten.

Normaal ligt het schip bij het Scheepvaartmuseum, maar de komende vijf maanden gaat het naar een andere plek. Daar wordt het schip opgeknapt en krijgt het een nieuw laagje verf.