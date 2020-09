Meer aandacht voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven

Het is vandaag Wereld-alfabetiseringsdag. Een dag om meer aandacht te vragen voor volwassenen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterd noem je dat. In de video hierboven zie je drie vragen en antwoorden hierover.

Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Bijvoorbeeld omdat ze als kind niet of maar korte tijd naar school zijn gegaan. Ook kan het zijn dat mensen wel een schooldiploma hebben, maar dat ze daarna nooit meer hebben gelezen en het daarom nu niet meer kunnen.

Niet kunnen lezen of schrijven is erg lastig. Mensen kunnen bijvoorbeeld geen brieven lezen met belangrijke informatie. Door hier meer aandacht voor te vragen hoopt de organisatie van de dag dat mensen er meer over praten en extra les kunnen krijgen.

Vorig jaar in het Jeugdjournaal zag je Ryan. Zijn moeder is laaggeletterd en hij vertelt erover in deze video: