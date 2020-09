Grote actie tegen haat-comments gestart

Gemene opmerkingen over uiterlijk, cultuur of over homo's. Veel jongeren zien het online voorbijkomen, maar weten niet wat ze er tegen kunnen doen. Daarom is vandaag een campagne van start gegaan.

De actie heet #datmeenjeniet. De bedenkers roepen iedereen op om die hashtag te gebruiken als ze haat-opmerkingen lezen. Zo hopen ze dat het normaler wordt om online iets te zeggen van kwetsende opmerkingen. En dat de mensen die de opmerking maken, gaan nadenken over hun woorden.

Discriminatie

Iemand anders behandelen of aanspreken om zijn uiterlijk, geloof of op wie hij verliefd wordt, heet discriminatie. Gemene opmerkingen tegen iemand online zijn meestal discriminatie. Vind jij online discriminatie net zo erg als in het echt? Reageer op onze stelling!