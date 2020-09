Intocht van Sinterklaas gaat op veel plekken niet door

Sinterklaas komt dit jaar wel naar ons land, maar wordt in veel dorpen en steden niet feestelijk onthaald. Dat hebben een aantal burgemeesters besloten. In de gemeente Hilversum, Elburg, Maastricht en Hellevoetsluis gaat de intocht sowieso niet door.

De meeste gemeenten proberen er wel een leuk Sinterklaas-feest van te maken. Ze denken na of ze de intocht op een andere manier kunnen organiseren.

Over de landelijke intocht die altijd op tv is, is nog niks bekend.