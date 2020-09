Koning rijdt nog een jaar niet in de Gouden Koets

Dit jaar zou hij 'm sowieso al laten staan, want de Gouden Koets wordt opgeknapt in Den Haag. Experts uit verschillende landen werken mee aan de opknapbeurt.

De Gouden Koets staat vanaf juni tot en met november volgend jaar in het Amsterdam Museum. Dat betekent dat de koning de koets niet gaat gebruiken bij Prinsjesdag dat jaar.

Oude koets

De Gouden Koets is al erg oud. Voordat Willem-Alexander er in reed, reed zijn moeder Beatrix erin. Zij had de koets weer overgenomen van haar moeder, Juliana.

Juliana's moeder, Wilhelmina, kreeg de koets cadeau op haar 18e verjaardag. Dat was in het jaar 1898, toen ze officieel koningin werd van Nederland.