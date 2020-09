Zeldzame leguanen 'van Mark Rutte' hebben een baby gekregen

Verzorgers in Diergaarde Blijdorp zijn blij. Er is een leguaan geboren die in het wild ernstig wordt bedreigd. Met een fokprogramma probeert de dierentuin de diersoort te redden.

Mee met Mark Rutte

De ouders van de baby-leguaan werden in 2018 meegenomen naar Nederland door Mark Rutte. Hij was op bezoek op het eiland Sint-Eustatius, waar de leguaan in het wild leeft.

Op dat eiland gaat het erg slecht met de leguanen-soort. Er zijn er nog maar 600 van in het wild. Dat komt doordat mensen hem vangen om op te eten en doordat een andere leguanen-soort hem wegjaagt.

De dierentuin was dus erg blij dat Mark Rutte vier leguanen mee naar Nederland wilde nemen. Als het nodig is, kunnen ze de leguanen die geboren worden uitzetten op Sint-Eustatius.