Helemaal klaar met rattenplaag: 'Ze lopen zelfs door de slaapkamer'

Een rat in de tuin of eentje die zelfs door je slaapkamer loopt, in het Brabantse Veldhoven zien mensen het allemaal voorbij komen. Ze hebben flink last van een rattenplaag.

De rattenplaag in Veldhoven kan door meerdere dingen komen, zegt de directeur een stichting die zich bezig houdt met plagen.

"Mensen kunnen slordig zijn met hun voedsel in hun tuin. Of voedselresten in zakken naast containers zetten. Het kan bijvoorbeeld ook komen doordat een riool verzakt is of omdat een weg open ligt." Ook vertelt hij dat mensen eerder last hebben van de ratten omdat ze door corona meer thuis zijn.