Voetballer Daley Blind mag weer trainen

Voetballer Daley Blind is weer begonnen met trainen bij Ajax. De voetballer kon een tijdje niet voetballen, omdat hij in augustus tijdens een oefenwedstrijd opeens in elkaar zakte.

Blind is de afgelopen twee weken goed onderzocht. Volgens artsen is hij gezond en mag hij gewoon weer spelen.

Tijdens de onderzoeken mocht Blind niet spelen. Daardoor kwam hij ook niet in actie bij de wedstrijden van het Nederlands elftal.

Defibrillator

Daley Blind zakte eind augustus in elkaar omdat zijn defibrillator af ging. Dat is een soort klein kastje dat Daley Blind onder zijn huid heeft bij zijn hart. Dat kan een stroomstootje geven aan het hart als dat niet meer goed werkt.

Daley Blind heeft dat kastje sinds vorig jaar. Hij zakte toen in elkaar tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia. Later bleek dat hij een ontsteking had aan zijn hartspier.