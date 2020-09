Zo gaat het bij de corona-teststraat voor kinderen

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen een corona-test doen. Op veel testplekken is extra aandacht voor kinderen en soms is er zelfs een speciale kinder-teststraat. Kinderen krijgen daar extra uitleg over de test en er is meer tijd om de test af te nemen.

Dat is bijvoorbeeld zo in Urmond in de provincie Limburg. Verslaggever Bart ging kijken hoe het daar gaat.