7.000 kinderen krijgen les over kinderarmoede

Vanaf vandaag krijgen zo'n 7.000 leerlingen les over kinderarmoede. Het idee hiervoor komt van kinderen. Zij vinden het belangrijk dat er meer over dit onderwerp wordt gepraat in de klas.

400.000

Bijna 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Er is dan thuis geen geld voor bijvoorbeeld gezond eten, een sportabonnement of nieuwe kleren.

Veel kinderen die in zo'n situatie zitten durven er niet over te praten. Het lesprogramma moet daar verandering in brengen.

