Dode butskop aangespoeld in Zeeland

In het water bij de Zeeuwse plaats Borssele is een dode butskop gevonden. Dat is een dolfijnensoort. Het is de tweede keer deze week dat dit gebeurt. Maandag spoelde een dode butskop aan bij Terneuzen.

Atlantische Oceaan

Butskoppen leven normaal in de Atlantische Oceaan. In de zee en rivieren bij Nederland is het water te ondiep voor de dieren. Ook is er te weinig voedsel voor deze dolfijnensoort. Daarom is de kans klein de dieren in Nederland overleven.

Gewond

De butskop die maandag werd gevonden was gewond. Onderzoekers denken dat ze is overvaren door een schip. De butskop die vandaag werd gevonden heeft ook een grote snee en mist de staart.

Familie?

Of de dieren familie van elkaar zijn weten onderzoekers niet zeker. Ze worden onderzocht bij de Universiteit van Utrecht. Daar hopen ze er ook achter te komen hoe de dieren dood zijn gegaan.