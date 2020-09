Meerdere scholen dicht vanwege corona

Het gaat er steeds vaker over: wat moet een school doen als een leraar of een leerling besmet is met het corona-virus? Dat is vaak onduidelijk. De scholen mogen het zelf bepalen.

Soms worden klassen naar huis gestuurd en soms alleen de besmette leraar of leerling. Maar soms gaan er ook hele scholen dicht. Een middelbare school in Nijmegen ging bijvoorbeeld dicht omdat een leerling corona heeft en een basisschool in Heerlen ging dicht nadat twee leraren corona bleken te hebben. Je ziet de scholen in de video hierboven.

Sneller testen

Scholen willen graag dat meesters en juffen voorrang krijgen bij het testen. Ook hopen ze dat er snellere testen komen.