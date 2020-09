Steeds meer scholen bestellen zelf corona-tests

Steeds meer basisscholen kopen zelf corona-tests. Ze vinden dat de gewone test bij de GGD te lang duurt. Dat staat in de krant Trouw.

Als een juf of meester ziek is, moeten ze soms dagen wachten voordat ze in een test-straat terecht kunnen. Daarna moeten ze nog een paar dagen wachten op de uitslag. Al die tijd kunnen ze geen les geven.

Eerder weten

Als scholen zelf tests kopen, weten ze dezelfde dag al of een leraar corona heeft. Als de leraar geen corona heeft, hoeven klassen niet naar huis gestuurd te worden.

Schooldirecteuren vinden dat leraren voorrang moeten krijgen bij corona-tests. Op die manier kunnen leraren sneller weer aan het werk. We hadden daar eerder al een stelling over.