De oudste Nederlander (114) is overleden

De oudste inwoner van Nederland is overleden. Anne Brasz-Later was 114 jaar oud en overleed in Utrecht.

In het zorgcentrum waar zo woonde, werd ze de afgelopen tijd verzorgd door een van haar dochters. Die is al ouder dan 80.

1906

Anne Brasz-Later werd geboren in 1906. Later verhuisde ze naar Nederlands-Indië (dat is nu Indonesië) waar ze zo'n 40 jaar bleef wonen. Ze kreeg drie kinderen. Haar man overleed zo'n 80 jaar geleden bij een auto-ongeluk.