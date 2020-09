In oktober mogen meer fans in voetbalstadions

Er komt een proef in de Eredivisie om meer publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden. Bij wedstrijden mogen mensen in sommige vakken van het stadion toch dichter op elkaar zitten. Op minder dan 1,5 meter dus.

Die fans moeten dan wel een mondkapje op.

Geldproblemen

Dat er meer publiek wordt toegelaten in de stadions, is ontzettend belangrijk voor de voetbalclubs. zegt de baas van de eredivisie. Als dat niet gebeurt, verdienen clubs te weinig en komen ze in de problemen. Hij hoopt dat er vanaf januari weer in volle stadions wordt gevoetbald.

