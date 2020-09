Geen plastic verpakkingen meer bij McDonald's

McDonald's stopt vanaf oktober met plastic rietjes en deksels van ijsbakjes. Dit scheelt per jaar zo'n 100 miljoen rietjes en 17 miljoen plastic deksels. In totaal gaat het om ongeveer 70.000 kilo plastic.

Papier en karton

Dit besluit geldt voor alle 254 restaurants in ons land. De plastic rietjes die je bij je drankje krijgt worden vervangen door papieren rietjes. En als je een McFlurry bestelt, zit er geen plastic deksel meer op. In plaats daarvan zit ijs in een kartonnen beker waarvan je de bovenkant kunt dichtvouwen.

McDonald's doet dit omdat plastic slecht is voor het milieu. Over een tijd willen ze overstappen op drankdeksels waar je gelijk uit kunt drinken. Dan heb je helemaal geen rietje meer nodig.