Man aangehouden in zaak overleden meisje in Marken

De politie heeft een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met de dood van een 14-jarig meisje, Tamar. Ze werd anderhalve maand geleden dood gevonden langs een weg. De politie denkt dat ze is aangereden en dat de bestuurder is doorgereden.

Tamar was 's avonds weggelopen van huis omdat ze ruzie had met haar ouders. Haar moeder ging haar meteen zoeken en kreeg daarbij hulp van andere jongeren. De volgende ochtend werd Tamar gevonden langs de dijk tussen Monnickendam en Marken in Noord-Holland. Sindsdien onderzoekt de politie wat er gebeurd is.