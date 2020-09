Leraren en zorgmedewerkers krijgen voorrang bij corona-test

Leraren en zorgmedewerkers zijn voortaan eerder aan de beurt als ze een corona-test willen. Als dan blijkt dat ze geen corona hebben, kunnen ze weer snel aan het werk.

De regel is bedacht omdat het erg druk is bij de testplekken. Daardoor moeten mensen soms een paar dagen wachten op een test en op de uitslag. Al die tijd kunnen leraren geen les geven en dat is onhandig.

Sommige scholen kwamen deze week al in de problemen en moesten klassen naar huis sturen. Ook voor ouders is dat lastig, omdat zij minder goed kunnen werken als kinderen thuis zijn.

Niet bij de kinderopvang

De regel geldt voor leraren op basisscholen en middelbare scholen. Mensen die bij een kinderopvang werken krijgen geen voorrang.

Het is de bedoeling dat er in oktober en november veel meer corona-tests beschikbaar zijn. De regering hoopt dat de wachttijden dan voor iedereen korter worden.

Eerder vroegen we al of jullie vinden dat leraren voorrang moeten krijgen. De meeste van jullie zijn het daar mee eens.